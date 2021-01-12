سامي قمصان يكشف سر مشاركة أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق برباعية على حساب منافس قوي بحجم الإنتاج الحربي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأشاد قمصان بالمستوى الذي قدمه لاعبو الأهلي مساء اليوم، مشيرًا إلى أن نتيجة الشوط الأول لا تعبر عن عدد الفرص المحققة التي لاحت للاعبين، قبل أن تتغير الأمور في شوط المباراة الثاني، مشددًا على أن الفريق لديه أنياب وحلول هجومية قادرة على إحداث الفرق.

وأضاف أن الدفع بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن وجهة نظر فنية، تهدف إلى توفير العديد من البدائل في المركز الواحد، تحسبًا لظروف الموسم الطويل. مشيدًا بالمردود الفني لأكرم خلال المباراة الذي أسهم في صناعة هدفين ومن قبله أحمد رمضان بيكهام.

واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد على ثقة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في العناصر الموجودة في قائمة الفريق للمرحلة المقبلة، معربًا عن أمله في تقديم صورة مثالية للأهلي في مونديال الأندية بما يرضي طموح أعضائه وجماهيره.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام.