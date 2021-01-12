نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمة سيناء يفوز على النصر في مباراة مثيرة بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق نجمة سيناء في تخطي عقبة فريق النصر بالعريش بهدف دون مقابل، خلال المواجهة المثيرة التي أقيمت ضمن مباريات الدور التمهيدي الأول، لكأس مصر للموسم الحالي 2020-2021.

جاء تشكيل نجمة سيناء يضم عدد كبير من اللاعبين الناشئين والشباب وهم، محمد طارق حراس مرمى، وأحمد عرفات والعودي وحمدين ومحمد وليد زأحمد الخطيب واحمد موسيو محمد عبدالله ومحمد معتز وحمود حلاوه وحسين عبدالقادر.



جاء هدف التأهل للنجمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني عن طريق الظهير الأيمن أحمد عرفات، ليقود فريقة للتأهل للدور التمهيدي الثاني.