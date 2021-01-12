نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتحاد جدة وأبها في الدوري السعودي القادمة 2021/01/14 والقناة الناقلة والتشكيل والمعلق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة، مباراة أتحاد جدة وأبها في أطار مباريات الجولة أل 13 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والمباراة تنقل عبر قناة السعودية الرياضية في الثامنة والنصف مساءً الخميس القادم بتوقيت مكة المكرمة، العميد يدخل اللقاء منتشي بصعوده إلي نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال على حساب مواطنه الشباب السعودي، ويسير بخطى ثابته في الدوري وحقق الفوز في أخر مبارياته في الدوري على ضمك، ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما أبهي الذي يحتل المركز الثامن قبل اللقاء برصيد 17 نقطة، قد حقق فوزين في أخر مباراتين على العين وعلى الفيصلي ويسعى لمواصلة مشواره المميز في الدوري.

موعد مباراة أتحاد جدة وأبها في الدوري ومعلق المباراة

تلعب المباراة يوم الخميس القادم الموافق 14 من شهر يناير الجاري 2021، الموافق الأول من جمادي الأخر 1442 هجري، في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 3، ويعلق عليها المعلق السعودي الشهير عبد الله الحربي.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل المباراة

أتحاد جدة : يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة، جمعهم من لعب 12 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى خسارة واحدة سجل لاعبوه 15 هدف بينما سكنت شباكه 10 أهداف.

فريق أبها : يحتل المركز الثامن برصيد 17 نقطة، جمعهم من خوض 12 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الخسارة في 5 مباريات، سجل لاعبوه 16 هدف وسكنت شباكه نفس العدد 16 هدف.

التشكيل المتوقع لفريق أتحاد جدة أمام أبها في الدوري