بعد تسجيله هدفين في الإنتاج.. متى يدخل وليد سليمان نادي المائة؟

وأحرز وليد سليمان هدفي الأهلي الثالث والرابع بعد حلوله بديلًا، ليقود الأهلي لتحقيق نقاط المباراة الثلاث، مسجلًأ هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم.
ويرغب كثير من المتابعين في معرفة، كم من الأهداف يحتاجها وليد سليمان للدخول لنادي المئة في الدوري المصري؟
وليد سليمان أحرز حتى الآن 65 هدفًا في بطولة الدوري مع مختلف الفرق التي لعب لها، أي أنه يحتاج 35 هدفًا لدخول نادي المئة.
وليد سليمان أحرز 44 هدفًا مع الأهلي في بطولة الدوري، و4 أهداف مع إنبي، و17 هدفًا مع بتروجيت.
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