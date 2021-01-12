مونديال اليد.. لاعب منتخب تشيلي: مصر أقرب للفوز علينا.. يمكنهم الفوز على المنتخبات الكبرى.. خاص

تنطلق غدًا الأربعاء بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.. نسخة استثنائية بكل المقاييس، فهي أول بطولة تقام بـ 32 منتخبًا، في ظل ظروف فيروس كورونا.

وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

واختارت مصر بصفتها مستضيفة البطولة التواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السويد وتشيلي وجمهورية التشيك والتي اعتذرت ليحل منتخب مقدونيا الشمالية بدلًا منها.. مجموعة في المتناول نسبيًا لفراعنة اليد، ونتمنى أن نعبر من خلالها محتلين الصدارة

ويقص المنتخب المصري شريط البطولة بمواجهة تشيلي غدًا الأربعاء في افتتاح البطولة، وذلك في تمام السابعة مساءً.

وحاورنا إيستيبان خواكين سالينالس لاعب المنتخب التشيلي وفريق بالونمانو جرانوليس الإسباني للوقوف على استعدادات منتخب بلاده، وكذلك مباراة الغد أمام المنتخب المصري.

وعن استعدادات المنتخب التشيلي للبطولة، قال إيستيبان:"أقمنا معسكر لمدة 15 يومًا في مقدونيا ولعبنا مباراتين وديتين أمام المنتخب المقدوني."

وعن رأيه في المجموعة، ققال:" نعلم أنها مجموعة معقدة، ولكننا نؤمن أيضًأ بإمكانياتنا وقدرتنا على مفاجأة تلك المجموعة، نعلم أنه يوجد منتخبات قوية ولكن علينا التركيز على أدائنا بشكل جيد وعدم ارتكاب أخطاء."

وعن مباراة الغد أمام المنتخب المصري، قال إيستيبان:" ستكون مباراة صعبة، فهم المرشحون للفوز، ولكنني أؤمن في فريقي، وإذا لم نرتكب أخطاء ووضعناهم في موقف صعب من الدفاع، فقد تكون لدينا فرصة للفوز بالمباراة، لدينا مجموعة من أفضل اللاعبين."

وعن حظوظ مصر بالتتويج باللقب:" منتخب مصر فريق قوي للغاية يمكنهم الفوز على المنتخبات الكبيرة، البطولة ستضع كل منتخب في المكان الذي يستحقه."