ونشرت صفحة وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بيانا وكتبت:«سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه بتقديم مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال لنادي الاتحاد، وذلك بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال».
وكان الاتحاد السعودي قد وصل للمباراة النهائية بعدما تغلب على الشباب في نصف النهائي، وسيواجه في المباراة النهائية فريق الرجاء المغربي والذي تأهل على حساب الإسماعيلي.
يذكر أن أحمد حجازي يلعب مع اتحاد جدة السعودي منذ بداية الموسم ويقدم مستويات رائعة، ولكن لسوء حظه سيغيب عن مواجهة نهائي البطولة العربية لتراكم البطاقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكأفاة مالية ضخمة لـ«اتحاد جدة» السعودى بعد التأهل لنهائي البطولة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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