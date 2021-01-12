ثاني المنتخبات.. أمريكا تعلن انسحابها من مونديال اليد بسبب كورونا.. وسويسرا البديل

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس العالم مصر 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق.

ونشر الاتحاد الأمريكي بيانًا أعلن فيه اعتذاره عن السفر لمصر للمشاركة في البطولة، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف المنتخب. وكان مدرب المنتخب الأمريكي أشار إلى وجود 17 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب بفيروس كورونا. وسيشارك المنتخب السويسري في بطولة كأس العالم لكرة اليد بدلًا من المنتخب الأمريكي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة اليد. وتتواجد أمريكا في المجموعة الخامسة رفقة النرويج والنمسا وفرنسا. يذكر أن المنتخب التشيكي أعلن سلفًا انسحابه من البطولة، ليتقرر مشاركة منتخب مقدونيا الشمالية بدلًا منه.

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