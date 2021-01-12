حسين السمري: لن يتم هدم سور الزمالك النهري.. وتم الاتفاق مع محافظة الجيزة على هذا القرار

نفى الدكتور حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، ما تردد عن قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بهدم سور نادي الزمالك النهري، موضحا أنه تم الاتفاق مع محافظ الجيزة على "فك" السور.

وأضاف فى مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد على المذاع على "الحدث اليوم"، أنه تم عقد اجتماع مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي، والمستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة، وتم الاتفاق على "فك" السور بالتنسيق مع حي العجوزة والإدارة الهندسية بالنادي.

وأوضح أن كل ما أشيع عن دخول بلدوزر وهدم السور من قبل حي العجوزة غير صحيح، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ الجيزة على التصالح ووعد بإدخال المياه والكهرباء للنادي.

وكشف عن أن هناك بيانا سيصدر من الزمالك لتوضيح الموضوع للرأي العام، مشيرا إلى أن القصة ليست مرتبطة بالزمالك على وجه الخصوص وإنما إجراء طبيعي وعام ضد أي منشأة مخالفة.

وكانت الجهات المعنية قد أزالت مخالفات نادي الزمالك على كورنيش النيل في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، والتي تمثلت في إقامة سور خرساني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث تمت عملية الهدم للسور والأعمدة حتى سطح الأرض.

ونوه بأن ما قام به النادي النهري يمثل مخالفة صارخة للقانون، حيث ينص القانون على عدم تجاوز ارتفاع أي سور على كورنيش النيل 90 سم، ليسمح للمواطن برؤية نهر النيل، إلا أن النادي النهري خالف التعليمات، وأقام السور من 4 إلى 5 أمتار رغم إنذار مسؤولي النادي السابقين أكثر من مرة بتصحيح الأعمال المخالفة.

وأشار إلى أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، ومعهم أحد أعضاء اللجنة التنفيذي اجتمعوا مؤخرًا مع المحافظ، وجرى الاتفاق على بعض الأمور وإزالة السور المخالف.

وقال إن إدارة الزمالك قررت وبالاتفاق مع المحافظة على أن يقوم النادي بإزالة أى مخالفات رصدتها المحافظة عن طريق النادي نفسه.