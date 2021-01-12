بعد الخروج من البطولة العربية.. جماهير الإسماعيلي تطالب المحافظ بالتدخل لإنقاذ النادي

اندلعت موجة غضب بين صفوف جماهير الاسماعيلي ضد مجلس ادارة النادي، بعد خسارة الفريق الاول البطولة العربية بثلاثية نظيفة امام نادي الرجاء المغربي، مطالبين اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بالتدخل السريع والفعال لحل ازمة ناديهم.
وطالب جماهير الاسماعيلي، محافظ الاسماعيلية، بالتدخل لحل أزمة النادى الإسماعيلى، وتحديدًا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، مؤكدين انها اصبحت تؤرق المواطنين، كون محافظة الإسماعيلية تتنفس كرة قدم.
واكد الجماهير الغاضبة علي تراجع نتائج الفريق فى أوقات عديدة وعدم قيام مجلس إدارة النادى بتدعيم الفريق بشكل جيد، وهو ما جعل جماهير الدراويش تستغيث كل فترة بالمحافظ لإنقاذ النادى من دوامة الهبوط والنتائج السيئة والتى عانى منها الإسماعيلى علي مدار ٤ سنوات السابقة.
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