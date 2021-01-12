موسيماني: حققنا المطلوب أمام الإنتاج.. وهدفنا تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق أهدافه في مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، بإضافة ثلاث نقاط جديدة وتسجيل أربعة أهداف لمواصلة المشوار في المسابقة.
وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «كانت هناك بعض الأخطاء في التمرير في الثلث الأخير من الملعب، ولكن دفاعيًّا كان الأهلي جيدًا، ونفس الأمر في وسط الملعب، واستطاع مهاجمو الفريق أن يسجلوا 4 أهداف ويحسموا الفوز بالمباراة».
وأوضح المدير الفني أن كرة القدم لا يوجد بها توقع لتوقيت تسجيل الأهداف، وأن أول 4 مباريات له مع الفريق بعد توليه المهمة كان الأهلي يسجل في الشوط الأول، ولا يوجد أزمة في حالة التسجيل خلال الشوط الثاني وهذا هو حال كرة القدم، وهو أمر وارد يجب أن نتقبله.
وشدد المدير الفني على أنه يركز على التسجيل من الضربات الثابتة خلال التدريبات، وفي حديثه مع اللاعبين، لاستغلال هذا العنصر.
وأشار إلى أن الفرق المنافسة تدرس الأهلي جيدًا وكذلك طريقة اللعب والتحركات، ولكن الأهلي يحاول تنويع اللعب من خلال التسجيل من ضربات ثابتة.
وأكد موسيماني أنه يسعى من خلال التغييرات إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين غير الجاهزين بدنيًّا، حيث تم تغيير بدر بانون من أجل إتاحة الفرصة لرامي ربيعة، لتجهيزه مثلما حدث مع سعد سمير في المباراة الأخيرة، ونفس الأمر مع محمد هاني بعد عودته وشفائه من كورونا، وتم استبدال حمدي فتحي بهدف الحفاظ عليه وتجنب تعرضه للإجهاد، خاصة أنه شارك بصورة أساسية في المباريات الأخيرة.
وقال المدير الفني للأهلي إنه يسعى لرفع المستوى البدني لبعض اللاعبين، حتى يكون الجميع في حالة بدنية واحدة قبل مونديال الأندية وانطلاق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وواصل حديثه بالتأكيد أن التغييرات كانت معروفة قبل المباراة، وأنه أبلغ اللاعبين الذين تم استبدالهم بتوقيت المشاركة وعدد دقائق اللعب، ولم يفاجأ اللاعبون بالخروج من الملعب.
واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين خاصة غير الجاهزين على المستوى البدني بسبب غيابهم خلال الفترة الماضية.
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