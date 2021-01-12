نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشحات يفسر سبب ارتداء 3 أحذية أمام الإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين الشحات نجم الأهلي أنه سعيد بتسجيل هدف في شبلاك الإنتاج الحربي، والمساهمة في فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف، مؤكداً أن الأهم بالنسبة له هو تحقيق الفريق للفوز وليس تسجيله هدفاً.

أضاف الشحات في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة قائلاً إنه يحترم جماهير الأهلي كثيراً ويعتقد أن انتقادهم له يمنحه دوافع كبيرة، وأنه يحاول دائماً العمل والاجتهاد لكي يكون عن حسن ظنهم.

وأوضح الشحات أنه تلقى عرضاً من أحد الأندية الإماراتية، ولكنه يركز حالياً مع الأهلي، وأنه إذا كانت هناك أي محادثات فيجب أن تكون من خلال إدارة النادي، متمنياً أن يصل الفريق لكأس العالم للأندية بدون أي إصابات في صفوفه، وأن ينجح في حصد لقب البطولة.

وفسر الشحات سبب ارتدائه 3 أحذية مختلفة خلال المباراة، مؤكداً أن الحذاء الأول تمزق فقام بتغييره ولكنه لم يلعب جيداً بالحذاء الثاني، ليقوم بتغييره مجدداً ويرتدي الحذاء الثالث الذي سجل به هدفه الوحيد في اللقاء.