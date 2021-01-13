لا يصدق.. موسيماني يتغزل في وليد سليمان لاعب الأهلي

أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي بوليد سليمان لاعب وسط الفريق، مشيرًا الى أنه يسجل أهداف بطريقة لا تُصدق.
وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي 4-1 في مباراة الجولة الـ 7 لمسابقة الدوري الممتاز، وسجل وليد سليمان الذي شارك بديلًا ثنائية.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "لماذا لم يسألني أحد عن وليد سليمان؟، أنا أريد الحديث عنه".
وتابع " وليد سليمان لاعب كلاسيكي يسجل أهداف لا تٌصدق، لاعب رائع للغاية".
وأضاف "أتحدث معه بشكل مستمر، من الصعب أن يلعب لمدة 90 دقيقة، لكن عندما يشارك حتى لو لدقائق قليلة، يسجل ببراعة".
واستمر "لا يحزن ولا يعترض على جلوسه احتياطيًا حتى عندما يسجل".
وشدد "أحترم وليد سليمان كثيرًا وأقدره، هو نموذج للاعبين الشباب في كيفية إحراز الأهداف، يسجل بطريقة لا تُصدق، لاعب خيالي".
واختتم "خسارة أنني أكتشتفه في وقت متأخر، كنت أتمنى أن أكون في مصر مبكرًا لكي أكتشفه في وقت مبكر".
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