أول تعليق لوليد سليمان بعد هدفيه في شباك الإنتاج الحربي

شارك لاعب النادي الأهلي وليد سليمان مجموعة صور من مباراة النادي الأهلي اليوم أمام الإنتاج الحربي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلق عليها، قائلا: " 20 minutes ⏱⚽️⚽️ الحمد لله، مبروك الفوز لى جمهورنا العظيم والقادم أفضل بإذن الله ????????".
وقاد وليد سليمان فريقه النادي الأهلي، لتحقيق انتصار كاسح على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة السابعة لبطولة الدوري.
وأحرز وليد سليمان هدفي الأهلي الثالث والرابع بعد حلوله بديلًا، ليقود الأهلي لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.
وليد سليمان أحرز حتى الآن 65 هدفًا في بطولة الدوري مع مختلف الفرق التي لعب لها، أي أنه يحتاج 35 هدفًا لدخول نادي المئة.
وأحرز 44 هدفًا مع الأهلي في بطولة الدوري، و4 أهداف مع إنبي، و17 هدفًا مع بتروجيت.
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