تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج إلى دور الثمانية من كأس مصر لكرة السلة رجال، بعد الفوز على الشمس اليوم في دور الـ 16 بنتيجة 70 / 43. ويواجه سبورتنج فريق مصر للتأمين في دور الثمانية من كأس مصر. يذكر أن قاد الفريق فنيا الكابتن هيثم عيد بسبب مرض افراد الجهاز الفني لنادي سبورتنج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلة سبورتنج إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الشمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.