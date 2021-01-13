يونايتد ينهي الشوط الأول متعادلا مع بيرنلي

انتهى شوط المباراة الأول بين مانشستر يونايتد وبيرنلي بالتعادل السلبي، والمقامة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي. وسجل هاري ماجواير مدافع يونايتد هدفا في الشوط الأول ولكن ألغى بعد العودة لتقنية الفيديو "فار".

وتحصل بالشوط الأول، برونو فيرنانديز ولوك شو لاعبا يونايتد، على بطاقتين صفراوتين.

ويلعب مانشستر يونايتد المباراة وفي رصيده 33 نقطة بالمركز الثاني، وفي حالة فوزه بمباراة الليلة سيعتلي صدارة جدول البريميرليج، بينما يلعب بيرنلي المواجهة وفي رصيده 16 نقطة.

وبدأ يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: آروان بيساكا – إريك بايلي – هاري ماجواير – لوك شو

خط الوسط: بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – إدينسون كافاني – أنتوني مارسيال