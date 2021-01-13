نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بواليا: الفرص الضائعة جزء من كرة القدم.. وأتطلع للمشاركة في كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الغيني والتر بواليا مهاجم الأهلي أن مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي كانت صعبة ومغلقة وأن الفريق العسكري أدى خلال الشوط الأول بشكل جيد، ولكن لاعبو الأهلي سيطروا تماماً على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني وتمكنوا من الفوز برباعية.

وأعرب اللاعب المنتقل حديثاً لصفوف الأهلي قادماً من الجونة عن سعادته بثقة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في قدراته ومنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي، قائلاً إنه مدرب يعلم جيداً قدرات اللاعبين وما سيمنحه كل لاعب للفريق، مؤكداً أنه يحاول أن يعمل بجد دائماً أحصل على ثقة مدربه، الذي يعتبره بمثابة أب له ويستمع لنصائحه باهتمام.

وتعليقاً على إضاعة الفرص أكد بواليا خلال تصريحاته التليفزيونية عقب المباراة أن هذا جزء من كرة القدم وهو ليس غريباً، قائلاً: "أعتقد أني سأتحسن وسأعد نفسي جيداً للمباريات المقبلة.. عندما لا أسجل سيسجل غيري والأهم هو الفريق لذلك أحاول أن أساعد زملائي في الملعب وأن يكون لي دور بارز في الفوز.

وأشار بواليا إلى أنه يطمح في تقديم مستويات جيدة مع الأهلي وأن يؤدي معه بشكل جيد، قائلاً إنه فخور بمساهمته مع الفريق ويعتقد أن المشاركة في كأس العالم للأندية ستكون فرصة رائعة له، متمنياً أن يمثل الأهلي مصر وإفريقيا بشكل جيد.