بوجبا يقود مانشستر يونايتد لصدارة البريميرليج بفوز مثير على بيرنلي

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أحمد جودة - القاهرة - قاد الفرنسي بوجبا فريقه مانشستر يونايتد لفوز صعب على نظيره بيرنلي، في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي.

وارتقى مانشستر يونايتد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تغلبه على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب تيرف مور مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى.

وسجل بول بوجبا هدف اليونايتد الوحيد في الدقيقة 71، ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 36 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز الـ16.