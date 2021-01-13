نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الأهلي بالدوري السعودي وأهم القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العديد من عشاق الدائرة المستديرة بالمملكة العربية السعودية، البحث عن موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في قمة الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2020-2021، وأهم القنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة، والتي تمتاز بشعبية كبيرة نظراً لقدرات الفريقين وأن الفوز بتلك المباراة قد يُغير في نتيجة التصدر بالدوري السعودي خلال الفترة القادمة.

مباراة الهلال ضد الأهلي

يستعد استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية خلال الفترة القادمة، لاستضافة تلك المباراة في قمة دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين، ويدخل الهلال تلك المباراة وهو على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 نقطة، وعلى الرغم من بداية الهلال القوية إلا أنه بدأ يتراجع خلال المباريات الماضية بعدد من التعادلات في الثلاث المباريات الأخيرة، كما أن الأهلي السعودي قد خسر آخر مباراتين له من نادي التعاون والقادسية.

موعد لقاء الهلال السعودي والأهلي

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 8:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:10 بتوقيت القاهرة و9:10 بتوقيت الإمارات العربية، يوم الجمعة القادمة الموافق 15 يناير 2021 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

أهم القنوات الناقلة

تنقل المباراة قنوات السعودية الرياضية والتي تمتلك حق نقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحاول الفريقين في تلك المباراة الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط وتعديل الترتيب في جدول ترتيب الدوري السعودي خلال الفترة القادمة، وفي حال فوز النادي الأهلي على الهلال سوف يتعادل معه في عدد النقاط ويشاركه في المركز الأول بعدد النقاط.