سيد عبدالحفيظ يكشف صفقات الأهلي قبل كأس العالم للأندية

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه كان موفقًا أمام الإنتاج الحربي، وحقق الفوز وأهدر العديد من الفرص.

وقال سيد عبدالحفيظ خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :"دائما مبارياتنا أمام الإنتاج الحربي ما تكون قوية وصعبة، واللقاء الأخير كنا متأخرين حتى الدقائق الأخيرة حتى تمكنا من إدراك التعادل".

كما تحدث عن الحاوي، قائلا:" أتشرف أن يكون معنا لاعبا بحجم وليد سليمان، إنه أحد أبرز اللاعبين ولا يحتاج لوقت طويل للتأقلم والدخول في أجواء اللقاء، كما إنه لا يفتعل الأزمات أو المشاكل داخل غرفة الملابس".

وعن والتر بواليا، قال :" إنه مهاجم جيد، ولديه ثقة في نفسه ونحن نعلم قدراته جيدا، والمباريات المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في مستواه".

وأكمل:" أحمد ياسر ريان ابن الأهلي، وخرج إلى سيراميكا كليوباترا لتجهيزه للفترة المقبلة، ونحن نثق أن تلك المحطة ستزيد من خبرة اللاعب خاصة وأنه يلعب لدى فريقه مميز وإدارة محترفة ومحترمة".

وتابع :" جونيور أجايي، اقترب من العودة للتدريبات والمشاركة، وسيصبح متاحا عقب مباراة البنك الأهلي بالأسبوع المقبل".

وأردف :" نجتمع بشكل متواصل لبحث احتياجات الأهلي، قبل المشاركة بمونديال الأندية، وقد أرسلنا 35 لاعبا وسيتم تصفية هذا العدد في النهاية، وسيتم إعلان القائمة النهائية في نهاية يناير، وقد نخوض معسكرا مغلقا في مصر، قبل السفر بـ4 أيام".

كما تحدث عن العقوبة الموقعة عليه من جانب الجبلاية، قائلا :" لا أعلم السبب وراء ذلك، فأنا لم أنتقد أحدا، ولكنني استفسرت عن السر وراء تعيين حكم بعينه في 3 لقاءات للأهلي من أصل 6، و اللائحة لا يوجد بها عقوبة ضد الاستفسار عن الحكم ".

وأتم قائلاً: "محمد محمود ومحمود متولي سيعودان للمشاركة مع الأهلي مع بداية شهر مارس المقبل.