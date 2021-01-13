سيد عبد الحفيظ: وليد سليمان نموذج للاعب المحترف وأداء بواليا مميز

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن وليد سليمان نموذج للاعب المحترف لكل الأجيال وليس الجيل الحالي.
وأضاف "عبد الحفيظ" في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج، أنه تشرف بالتعامل مع وليد سليمان كمسؤول في النادي الأهلي، مؤكدًا احترافيته الشديدة داخل الفريق.
وأشار إلى أن والتر بواليا يقدم أداءً مميزاً مع الفريق خاصة منذ انضمامه للقلعة الحمراء قبل 10 أيام فقط، خاض خلالهما مباراتين في غاية الصعوبة أمام الإنتاج وسيراميكا كليوباترا.
ولفت إلى أن أداء كل من حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشة مميز جدا مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.
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