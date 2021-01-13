سليمان يطمئن على جاهزية استاد أسوان

تفقد اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، استاد أسوان بكافة مرافقة وخدماته للوقوف على مدى جاهزيته، ومستوى صلاحية أرضية الملعب وتوافر غرفة VAR استعدادا لاستقبال مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالدورى الممتاز فى أقرب وقت ممكن، وذلك بعد موافقة لجنة المسابقات والجهات الأمنية .
وناشد "سليمان" رئيس مجلس الوزراء بصدور قرار تخصيص أرض للنادي، مقدما في الوقت ذاته، الشكر لمحافظ أسوان للدعم والمساندة والمتابعة المستمرة، حيث نسعى بكل الوسائل لاستكمال الموسم في أسوان .
وأشار رئيس النادي الي أن ملعب مباراتنا مع الزمالك لم يحدد بعد، والاتصالات مستمرة مع عدة أطراف .
وقال "سليمان"، إننا دائما ما ننظر للمستقبل، وننشد التوفيق مع المدير الفنى الجديد علاء عبد العال، ومن لا يقدر اسم نادى أسوان؛ لا يستحق أن نرد عليه، ونتعامل مع الجميع بأخلاق الرياضة .
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