الألومنيوم يواصل استعداداته لمواجهة الشرقية للدخان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الألومنيوم الرياضى، استعداداته لمواجهة الشرقية للدخان بالجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بملعب الدخان السبت المقبل ،في تمام الساعة الثانية والنصف .
وأدى الفريق مرانه بإستاد الألومنيوم الرياضي عصر أمس الثلاثاء، استعداداً لمباراة الشرقية للدخان بالجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بملعب الدخان السبت المقبل .
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم الرياضي فوزا مهما وغاليا علي فريق قنا الرياضي بهدفين نظيفين ،بالجولة الماضية ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة ١٦ .
سجل أهداف اللقاء مراد صبرى قبل أن يضيف محمد عبدالحميد ميدو الهدف الثانى وهدف تأكيد الفوز، لينتهي اللقاء بفوز الألومنيوم بهدفين نظيفين .
ويحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث برصيد ١٦ نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الأول الشرقية للدخان .
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