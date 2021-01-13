إيفرتون يقتحم المربع الذهبي بعد فوز صعب على وولفرهامبتون في البريميرليج

حقق إيفرتون فوزا ثمينا على ملعب ولفرهامبتون ( 2 -1)، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم النيجيري أليكس أيوبي لإيفرتون عند الدقيقة 6 من زمن اللقاء، ثم نجح روبن نيفيز في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 14.

وخطف مايكل كين مدافع إيفرتون الفوز لفريقه قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للقاء، ليخطف التوفيز فوزا صعبا من ملعب الولفز

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 22 في المركز 14.

ومن المقرر أن يلتقي إيفرتون في المواجهة المقبلة مع أستون فيلا يوم الأحد المقبل، بينما سيلعب الولفز مباراته القادمة مع ويست بروميتش يوم السبت القادم.