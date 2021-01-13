أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية بهدفين نظيفين في الليجا

فاز أتلتيكو مدريد على نظيره إشبيلية بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى في بطولة الدوري الإسباني. افتتح الأرجنتيني أنخيل كوريا التسجيل لـ أتلتيكو مدريد، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله كيفين تريبير في الدقيقة السابعة عشرة. وأكد ساؤول نيجيز انتصار الأتلتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 76، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 41 في المركز الأول، وتوقف رصيد إشبيلية عند 30 نقطة في المركز السادس.

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