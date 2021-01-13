أبو مسلم: باتشيكو فرض الجماعية على أداء الزمالك

أشاد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق بأداء الزمالك خلال لقاء المصري البورسعيدي والذي انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدف نظيف. وأضاف "أبومسلم" في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten" أداء الزمالك تطور تحت قيادة باتشيكو، واتسم بالجماعية وعدم اعتماد كل لاعب على إظهار إمكانياته الفردية. واختتم أبو مسلم، إمام عاشور لاعب كبير واستطاع حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق وقدم مباراة مميزة خاصة أنه يلعب فى غير مركزه.

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