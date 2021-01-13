عبد الحفيظ يكشف موعد عودة أجايي ونيدفيد ومحمد محمود ومتولي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أجايي سينضم للتدريبات الجماعية عقب لقاء البنك الأهلي.
وقال "عبدالحفيظ" خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج": أجايي ينضم للتدريبات الجماعية بعد لقاء البنك الأهلي، كما أن نيدفيد سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات نهاية يناير.
وأشار إلى أن محمد محمود ومتولي سيعودان للمشاركة مع الأهلي بداية مارس.
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