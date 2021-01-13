محمد يوسف بعد التعادل مع سموحة: أغلقنا الصفحة ونستعد للأهلي

أبدى محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام سموحة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وأكد "يوسف" أن تقاسم فريقي البنك الأهلي وسموحة مقاليد الأمور داخل المستطيل الأخضر، أنهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأشار المدير الفنى إلى أننا نعلم جيدًا أن فريق سموحة يجيد المرتدات وتعاملنا معها جيدا، وكنا الأقرب لإدراك الهدف الثالث واقتناص الثلاث نقاط في وقت مهم من المباراة.

وقدّم "محمد يوسف "الشكر لإدارة نادي البنك الأهلي على توفير لاعبين مميزين يساعدونا في ضغط المباريات المستمر.

وأشار يوسف إلى أننا سنغلق ملف مباراة سموحة فورا ونستعد من الآن لمباراة الأهلي الأحد المقبل .

وانتهت مواجهة البنك الأهلي وسموحة بالتعادل الإيجابي 2 - 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

أحداث الشوط الأول انتهت بتقدم فريق سموحة بهدف لاشيء، سجله حسام حسام، من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وتمكن البنك الأهلي من إدراك التعادل في الشوط الثاني، من ركلة جزاء أيضا، سجلها أحمد علي في الدقيقة 64.

وعاد سموحة للتقدم مجددا في الدقيقة 65 عن طريق رجب نبيل، قبل يسجل فادي فريد هدفا قاتلا للبنك الأهلي في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بنتيجة 2 - 2.