يستحق أم لا.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء النادي المصري

ومنح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، لاعبي الفريق راحة، اليوم وغدًا التدريبات، بعد خوض مواجهة المصري البورسعيدي.
ومن المقرّر أن يستأنف الزمالك تدريباته بعد غد، الجمعة، استعدادًا لخوض مواجهة الجونة في الجولة الثامنة للدوري والمقررة 19 يناير الجاري.
وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف في الجولة السابعة للدوري الممتاز التي أقيمت باستاد برج العرب في الإسكندرية.
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