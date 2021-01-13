نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق ينتقد باتشيكو بسبب بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وائل القباني لاعب الزمالك السابق أن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفارس الأبيض أخطأ في الإعتماد على أشرف بن شرقي في مركز المهاجم.

وأضاف القباني خلال لقاءه في برنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' كنت أفضل الإعتماد على أسامة فيصل في هذا المركز حتى يكتسب ثقة المباريات في ظل استمرار غياب مصطفى محمد الذي اقترب من الإحتراف الخارجي.

واختتم القباني ، إمام عاشور لاعب جيد جداً لكن في حالة تواجد فرجاني ساسي ، أُفضل الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي للفريق.

وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في سابع جولات الدورى العام.