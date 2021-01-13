وائل القباني: الأهلي والزمالك لا يتأثران بغياب أي لاعب

قال وائل القباني نجم الزمالك السابق، إن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الإنتاج الحربي، أمس، ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الممتاز .
وأضاف القباني، في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة '' Ten '' الأهلي لم يتأثر بغياب بيكهام، وأكرم توفيق قدم أداءً جيدًا في مركز الظهير الأيمن، وموسيماني من المؤكد أنه لم يقتنع بأداء محمد هاني.
وأشار القباني إلى ان الأهلي والزمالك لديهما مجموعة مميزة من اللاعبين ، كما أن اللاعب البديل يتمتع بنفس كفاءة اللاعب الأساسي.
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