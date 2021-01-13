نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب الفوز على الإنتاج الحربي.. عبد الحفيظ يمدح وليد سليمان ويعلق على أداء بواليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن وليد سليمان نموذج للاعب المحترف لكل الاجيال وليس الجيل الحالي.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه تشرف بالتعامل مع وليد سليمان كمسؤول في النادي الأهلي مؤكدا احترافيته الشديدة داخل الفريق.

وتابع أن والتر بواليا يقدم اداء مميز مع الفريق خاصة مع انضامه للقلعة الحمراء منذ 10 ايام فقط خاض خلالهما مبارتان في غاية الصعوبة امام الانتاج و سيراميكا كليوباترا.

وأتم عبد الحفيظ حديثه مؤكدا أن أداء كلا من حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشة مميز جدا مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.