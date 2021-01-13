الأهلي بقى ليفربول.. ميدو يشيد بأداء موسيماني مع الشياطين الحمر

أشاد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، بأداء فريق الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ بعد الفوز على الانتاج الحربي بالجولة الـ 7 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامجه "أوضة اللبس": "النادي الأهلي ظهر الشوط الأول أمام الإنتاج الحربي بشكل سيء جدًا، ومنافسه كان صاحب أفضلية عنه، إلا أن الفريق تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني يمتاز ببعض التفاصيل المعينة، وهو ما يبرز بصمة المدرب الجنوب إفريقي". وأضاف: "أهلي موسيماني يتدرج بالكرة من الخلف، وسريع في الضغط المرتد، الفريق أصبح مثل ليفربول، وقبل إحراز حسين الشحات الهدف الثاني؛ كانت الكرة في حوزة لاعبي الإنتاج، وتحرك 4 أو 5 لاعبين من الأهلي بضغط قوي ونجحوا في قطع الكرة، وهذه بصمة موسيماني التي لم نرها مع المدرب السابق رينيه فايلر".

وأشاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي بـ"وليد سليمان" لاعب وسط الفريق، مشيرًا الى أنه يسجل أهدافا بطريقة لا تُصدق.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي 4-1 في مباراة الجولة الـ 7 لمسابقة الدوري الممتاز، وسجل وليد سليمان- الذي شارك بديلًا- ثنائية.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "لماذا لم يسألني أحد عن وليد سليمان؟، أنا أريد الحديث عنه".

وتابع " وليد سليمان لاعب كلاسيكي يسجل أهداف لا تٌصدق، لاعب رائع للغاية".

وأضاف "أتحدث معه بشكل مستمر، من الصعب أن يلعب لمدة 90 دقيقة، لكن عندما يشارك حتى لو لدقائق قليلة، يسجل ببراعة".

واستمر "لا يحزن ولا يعترض على جلوسه احتياطيًا حتى عندما يسجل".