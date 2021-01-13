نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يتحدث عن رأيه في رحيل بلدوزر الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد ابو مسلم لاعب الأهلي السابق أن الدوري الفرنسي من أقوى الدوريات في القارة العجوز ، و أن نادي سانت إيتيان من الفرق المميزة في الدوري الفرنسي.

وأضاف ابو مسلم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": " مصطفى محمد مهاجم واعد وسينجح في الدوري الفرنسي حال انتقاله ".

واختتم ابو مسلم ، مصطفى محمد سيضيف الكثير لهجوم سانت إيتيان خاصة وأنهم يعتمدون على الكرات العرضية.