الرياضة

نجم الأهلي السابق يتحدث عن رأيه في رحيل بلدوزر الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد أحمد ابو مسلم لاعب الأهلي السابق أن الدوري الفرنسي من أقوى الدوريات  في القارة العجوز ، و أن نادي سانت إيتيان من الفرق المميزة في الدوري الفرنسي.

 

وأضاف ابو مسلم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": " مصطفى محمد مهاجم واعد وسينجح في الدوري الفرنسي حال انتقاله ".

 

واختتم ابو مسلم ، مصطفى محمد سيضيف الكثير لهجوم سانت إيتيان خاصة وأنهم يعتمدون على الكرات العرضية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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