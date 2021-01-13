نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني سعيد يعلق على غضب نجم بيراميدز بسبب عدم المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن غضب المهدي سليمان حارس الفريق بسبب عدم المشاركة طبيعية ولكنه يتدرب بقوة كبيرة.

وأشار سعيد في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن طبيعي ان يغضب اي لاعب من عدم المشاركة مؤكدا أن المهدي سليمان يصب كل تركيزه مع الفريق ويتدرب بقوة ولم يتحدث عن اي شيء.

وتابع أن محمد فاروق مصاب بشد في السمانة ولذلك تم استبعاده من المباراة الأخيرة وليس بسبب تصريحاته الأخيرة.

وأتم هاني سعيد حديثه مؤكدا أن فاروق مسمتر مع بيراميدز ولكن كل شيء وارد في كرة القدم من متغيرات.