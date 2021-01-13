الرياضة

موعد مباراة برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسييداد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب نويفو أركانخيل الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ksa سبورت 1 السعودية المفتوحة على النايل سات الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس السوبر الأسباني فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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