موعد مباراة برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ksa سبورت 1 السعودية المفتوحة على النايل سات الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس السوبر الأسباني فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

محمد يوسف

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