موعد مباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

يرفع المنتخب المصري لكرة اليد الستار اليوم الأربعاء عن فعاليات النسخة الـ27 من بطولة العالم المقررة في مصر على مدار الأيام المقبلة.
وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة بين 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا في نسخة استثنائية.
تنطلق مباراة مصر وتشيلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
من المنتظر أن تذاع مباراة مصر وتشيلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، بالإضافة إلى قناة تايم سبورتس البث الأرضي.
ومن المنتظر أن يبدأ حفل الافتتاح الساعة 5:40، وينتهي 6:30، بجانب وجود استديو تحليلي يقدمه جوهر نبيل.
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