تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء، 13 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإنجليزي وكأس السوبر الإسباني. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم مانشستر سيتى × برايتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2 توتنهام هوتسبير × فولهام – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1 كأس السوبر الإسبانى ريال سوسيداد × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة KSA Sports 1 HD كأس السوبر الفرنسي باريس سان جيرمان × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6 كأس ألمانيا هولشتاين كيل × بايرن ميونخ – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sky Sport 1 HD Germany كأس إيطاليا فيورنتينا × إنتر ميلان – الرابعة مساء نابولى × إمبولى – السابعة إلا ربع مساء يوفنتوس × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 -1- 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.