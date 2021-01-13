كأس الليبرتادوريس.. بالميراس إلى النهائي رغم فوز ريفر بليت بهدفين

تأهل فريق بالميراس البرازيلي، لنهائي بطولة كأس الليبرتادوريس، رغم خسارته، من ريفر بليت الأرجنتيني، بهدفين دون رد في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب براخو انتاريخا، في مدينة ساو بالو البرازيلية.

وحجز بالميراس مقعدا في النهائي مستغلا الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

وانتهت مواجهة إياب نصف النهائي التي أقيمت على ملعب براخو انتاريخا في مدينة ساو بالو البرازيلية، بفوز ريفر بليت 2-0، فوز لم يكن كافيًا للأرجنتينيين لأن مباراة الذهاب انتهت بتفوق بالميراس بثلاثية نظيفة على أرض ريفر بليت.

وأحرز هدفي ريفر بليت، روبيرتو روخاس، بالدقيقة 29 من عمر المباراة، وجاء الهدف الثاني عبر رفائيل سانتوس بوري بالدقيقة 44 من عمر المباراة.

وينتظر بالميراس الفائز من مجموع المواجهتين بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وسانتوس البرازيلي وذلك بعد أن تقام مباراة إياب نصف النهائي الآخر فجر الخميس.