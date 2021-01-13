كأس العالم لكرة اليد.. مصر تفتتح البطولة بمواجهة تشيلي الليلة

يرفع المنتخب المصري لكرة اليد، الستار، اليوم الأربعاء عن فعاليات النسخة الـ27 من بطولة العالم المقررة في مصر على مدار الأيام المقبلة.
وتعد النسخة الحالية من البطولة تاريخية، حيث إنها تجمع لأول مرة 32 فريقا في زيادة تبلغ 8 فرق عن سابقاتها.
وتستضيف صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبرج العرب، ومجمع الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، مباريات البطولة التاريخية.
تنطلق مباراة مصر وتشيلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.
من المنتظر أن تذاع مباراة مصر وتشيلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، بالإضافة إلى قناة تايم سبورتس البث الأرضي.
ومن المنتظر أن يبدأ حفل الافتتاح الساعة 5:40، وينتهي 6:30، بجانب وجود استوديو تحليلي يقدمه جوهر نبيل.
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