نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلقي اليوم الأربعاء نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسييداد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب نويفو أركانخيل الدولي.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: اروخوا، لينجليت، ألبا، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.

خط الهجوم: ميسي، ديمبلي، جريزمان.