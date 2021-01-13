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تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يلقي اليوم الأربعاء نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسييداد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب نويفو أركانخيل الدولي.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: اروخوا، لينجليت، ألبا، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.

خط الهجوم: ميسي، ديمبلي، جريزمان.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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