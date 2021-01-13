تشكيل توتنهام المتوقع أمام فولهام فى الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وتلعب المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأربعاء نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

محمد يوسف

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