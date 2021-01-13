انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وتشيلي .. فى بطولة كاس العالم لكرة اليد 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يلعب منتخب مصر لكرة اليد، مباراته الإفتتاحية في بطولة كاس العالم لليد 2021 فى نستختها رقم 27، أمام المنتخب التشيلي اليوم الأربعاء 1/11/2021، وتعتبر مصر هي الدولة المنظمة لمونديال اليد خلال الفترة من 13 يناير وحتى 31 يناير الحالى .

موعد مباراة مصر وتشيلي فى بطولة كاس العالم لليد

يلعب المنتخب المصري المباراة الإفتتاحية فى بطولة كاس العالم لليد أمام نظيره التشيلي، اليوم الأربعاء فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتشيلي

تذاع المباراة علي قناة “أون تايم سبورت 1” وقناة “أون تايم سبورت 2 ” بالإضافة إلى قناة البث الأرضي “تايم سبورت”

صور لاعبي المنتخب المصري لليد الرسمية قبل بداية البطولة

قام لاعبو المنتخب المصري لليد، بعمل جلسة تصوير قبل بداية البطولة بيوم، فى فندق الإقامة الخاص بهم، والتي نشرت علي الصفحة الرسمية لبطولة كاس العالم لليد علي موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، وأظهرت الصور مدى تركيز اللاعبين وتفاؤلهم .

وكانت اللجنة العليا للمونديال برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لليد وحسين لبيب مدير بطولة كاس العالم لليد، قد قررت إقامة البطولة علي مصر وبدون جمهور .

ومن المقرر أن تقام الإحتفالية علي أعلي مستوي وبحضور عدد كبير من الفنانين لأداء أغنية البطولة .