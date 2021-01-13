الليلة.. حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

تنطلق اليوم، الأربعاء، بطولة كأس العالم لكرة اليد، في حدث تاريخي، على أرض مصر، بمشاركة 32 دولة، للمرة الأولى في التاريخ، على 4 صالات مختلفة، خلال الفترة من 13 و حتى 31 يناير الجاري.

ومن المقرر، أن يبدأ حفل الافتتاح الساعة 5:40، وينتهي 6:30، بجانب وجود استوديو تحليلي يقدمه جوهر نبيل.

ويحيي حفل الافتتاح، المطرب تامر حسني، وايضا تم الاتفاق معه علي غناء اغنية البطولة.. بجانب فقرة شو كندي.

وتستضيف صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبرج العرب، ومجمع الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، مباريات البطولة التاريخية.

وتقام فعاليات الدور الأول للبطولة من 13 إلى 19 يناير الحالي فيما تقام فعاليات الدور الرئيسي من 20 إلى 25 من الشهر نفسه ثم تقام فعاليات دور الثمانية في 27 و28، فيما تقام مباراتا الدور قبل النهائي في 29 ثم المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث في 31 من الشهر نفسه.

وستكون ضربة البداية بين منتخبي مصر وتشيلي على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي والتي طالما شهدت العديد من الإنجازات لأحفاد الفراعنة.

وشهدت قرعة مونديال مصر 2021 في سبتمبر الماضي توزيع 32 منتخبًا على 8 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات بواقع منتخب واحد من كل من المستويات الأربعة التي قسم إليها المنتخبات قبل 6 أسابيع على إجراء القرعة.

وطبقا لنظام القرعة، اختار المنتخب الوطني مجموعته حيث اختار اللعب في المجموعة السابعة بعدما أسفرت القرعة عن وقوع منتخبي السويد وجمهورية التشيك فيها. وبعد أكثر من شهرين، انضم منتخب تشيلي إلى منتخبات هذه المجموعة علما بأنه كان آخر المتأهلين لهذه النسخة من المونديال.