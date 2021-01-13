ننشر القائمة الكاملة لمنتخب اليد قبل انطلاق المونديال

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، عدم استبعاد أي لاعب من المتواجدين حاليا في معسكر الفريق، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27، والمقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وضمت قائمة المنتخب الحالية 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيسر: عمر الوكيل - أحمد مؤمن - أحمد سيسه

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - خالد وليد - أحمد عادل - وسام سامي

الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - حسن قداح - عبد الرحمن فيصل

صناعة اللعب: أحمد هشام - إسلام حسن - سيف الدرع - أحمد خيري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - يحيى خالد - محسن رمضان

وقرر الجهاز الفني الإبقاء على اللاعبين داخل معسكر البطولة تحسبا لحدوث أي إصابات في قائمة الـ20، حيث يحق لكل منتخب استبدال 5 لاعبين من القائمة المصغرة.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام السابعة مساءً على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

ويسبق هذا اللقاء حفل الإفتتاح الذي يحيه الفنان تامر حسني وبصحبته عددًا من الفنانيين الآخرين.

ويلعب “الفراعنة” في المجموعة السابعة رفقة منتخبات “السويد – مقدونيا – تشيلي”.

وتستحوذ البطولة على اهتمام بالغ نظرًا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم في ظل مشاركة 32 منتخبًا في البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

وتقام البطولة على صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وصالة استاد برج العرب بالإسكندرية.