للمرة الثانية في تاريخه.. استاد القاهرة يحتضن افتتاح مونديال اليد

تستضيف الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي فعاليات مباراة الإفتتاح ببطولة العالم رقم 27 لكرة اليد، والتي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء بين منتخبي مصر وتشيلي، في إطار أولى مباريات المجموعة السابعة من مونديال مصر 2021.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني في تاريخ استاد القاهرة والذي يحتضن فيه افتتاح "مونديال اليد" بعدما استضاف افتتاح نسخة عام 1999 حيث كانت مصر أول دولة إفريقية وعربية تستضيف هذا الحدث العالمي على أرضها.

ومن المقرر، أن ينطلق لقاء الإفتتاح في تمام السابعة مساءً على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي بين منتخب مصر وتشيلي.

ويسبق هذا اللقاء حفل الإفتتاح الذي يحيه الفنان تامر حسني وبصحبته عددًا من الفنانيين الآخرين.

وتستحوذ البطولة على اهتمام بالغ نظرًا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم في ظل مشاركة 32 منتخبًا في البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

وتقام البطولة على صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وصالة استاد برج العرب بالإسكندرية.