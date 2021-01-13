توتنهام يستضيف فولهام من أجل المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

يستضيف نادي توتنهام نظيره فولهام ، اليوم الأربعاء ، في إطار الجولة الستة عشر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام العاشرة والربع مساءً.
المبارة كانت مؤجلة بسبب تفشى فيروس كورونا في فريق فولهام ، ويغيب لو سيلسيو عن مباراة الليلة عن فريق توتنهام للإصابة ، ويسعى فريق توتنهام للدخول للمربع الذهبي.
جدير بالذكر أن فريق توتنهام في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة، بينما يأتي فريق فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.
ومن المتوقع أن يبدأ فريق توتنهام بتشكيل مكون من: هوجو لوريس؛ مات دوهرتي، توبي ألديرويرلد، إيريك دير، بن ديفيس، بيير إميل هوجبرج، موسى سيسوكو؛ لوكاس مورا، تانجوي ندومبيلي، سون هيونج مين، هاري كين.
بينما التشكيل المتوقع لفريق فولهام يكون كالاتي : ألفونس ارولا؛ أولا أينا، يواكيم أندرسون، توسين أدارابيو؛ بوبي ديكوردوفا ريد، ماريو ليمينا، هاريسون ريد، أندريه فرانك زامبو أنغيسا، أنتوني روبنسون؛ إيفان كافاليرو، أديمولا أوفنمان
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