برشلونة يخشى مفاجآت ريال سوسيداد في كأس السوبر الإسباني.. الليلة

تنطلق اليوم، الأربعاء، منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، عندما يحل برشلونة ضيفا على نظيره ريال سوسيداد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب "نويفو أركانخيل".
وكانت أقيمت النسخة الأولى والماضية من البطولة في شكلها الجديد بمشاركة 4 فرق بالمملكة العربية السعودية، قبل أن يفرض فيروس كورونا إقامة نسختها الثانية في إسبانيا.
ويشارك في البطولة الثنائي الباسكي أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد، طرفي نهائي كأس الملك الموسم الماضي، بجانب ريال مدريد وبرشلونة.
ويبحث برشلونة الذي يعاني هذا الموسم وخسر الكثير من المباريات، أمام ريال سوسيداد، للوصول إلى المباراة النهائية، والعودة لمنصات التتويج بعد موسم كارثي خرج منه صفر بطولات.
وكان برشلونة ودع بطولة كأس السوبر الإسباني في نسخته الماضية على يد أتلتيكو مدريد في مباراة نصف النهائي التي انتهت بنتيجة 3-2 للفريق المدريدي.
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