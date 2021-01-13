مانشستر سيتي يستضيف برايتون لمواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره برايتون في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمر فريق بيب جوارديولا بحالة جيدة مستغلًا نشوة الانتصارات، بعد أن خاض 13 مباراة رائعة بدون هزيمة في جميع المسابقات، وكان آخر فوز له بنتيجة 3-0 أمام برمنجهام سيتي في مواجهة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي إلى مواصلة نغمة الانتصارات على يد بيب جوارديولا، حيث يحتل المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة

في المقابل، يسعى برايتون للخروج من النفق المظلم بعد المستوى المتواضع الذي يقدمه هذا الموسم، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتي، لاسيما بعد التعادل مع وولفرهامبتون بثلاثية لمثلها في الجولة الماضية، ليتواجد حاليًا بالمراكز الـ17 برصيد 14 نقطة.