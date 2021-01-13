نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي برشلونة أمام نظيره ريال سوسيداد، ضمت منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب نويفو أركانخيل، معقل الأخير.

ويلتقي الفائز من مباراة برشلونة وريال سوسيداد، مع الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو والتي ستقام يوم غدًا الخميس، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة برشلونة أمام نظيره ريال سوسيداد، عبر قناة السعودية الرياضية الأولى، وقناة السعودية الرياضية الثانية.