المارد الأحمر يعود للتدريبات دون راحة استعدادا للبنك الأهلي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد القادم، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إقامة المران الجماعي للفريق اليوم من أجل تجهيز اللاعبين، للمباراة القادمة، حيث يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري.